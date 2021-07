Caminar es uno de los ejercicios más sugeridos, su facilidad lo hace ser la actividad física más universal, sin embargo muchas veces no es tan sencillo bajar de peso realizando esto.

El aficionado al fitness Tim Liu, dice que caminar más todos los días puede hacer maravillas en su proceso de recuperación y garantizar que esté maximizando su quema de calorías durante todo el día.

Pero a veces no es tan sencillo. Según un estudio publicado anteriormente en International Journal of Exercise Science , hay un truco muy sencillo pero eficaz a la hora de tomar la decisión de caminar como actividad física. Reseñó OperaNews.

Los investigadores se propusieron “comparar caminar por distancia con caminar por tiempo como parte de una intervención de ejercicio” para perder peso. Reclutaron a 15 voluntarios con sobrepeso y los dividieron en dos grupos. Uno tenía que caminar durante cierto tiempo, el otro una cierta distancia.

Los resultados fueron muy reveladores, caminar por distancia es mucho más eficiente que por tiempo.

Los caminantes y corredores que salieron con un objetivo orientado a la distancia terminaron perdiendo un promedio de casi 9 libras, además que mejoraron sus niveles de glucosa y coleteraol. ¿Aquellos que caminaron o corrieron hacia una meta basada en el tiempo? De hecho, ganaron un promedio de 2.4 libras.

Esto no quiere decir que no haya méritos en caminar (o correr) a tiempo, por supuesto. Si su objetivo no es necesariamente maximizar la quema de grasa para un cuerpo delgado, a tiempo puede ayudarlo a dar más pasos y puede tener grandes beneficios para la salud mental al hacer que su caminata sea más consciente y meditativa, dicen los expertos.