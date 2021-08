Este domingo se llevó a cabo el combate entre el youtubers, Jake Paul y el ex peleador de Artes Marciales Mixtas, Tyron Woodley, en el en Rocket Mortgage FieldHouse en Cleveland, donde minutos antes de la refriega uno una amenaza de bombas que estuvo a punto de paralizar el evento principal.

La policía de Cleveland indicó que recibió una llamada, minutos antes de comenzar el evento principal, en la que decía que había colocado 17 artefactos explosivos debajo de los asientos, de la arena.

El anónimo indicó que colocó las bombas, debido a que el youtuber tenía que ser asesinado, porque no creía en la causa que se esta gestando en Afganistán.

Ante la llamada, la policía de Cleveland activó una unidad de bombas, que se trasladó hasta el Rocket Mortgage FieldHouse, para hacer una inspección y ver si dicha amenaza de bombas era cierta.

Tras una inspección exhaustiva de toda la arena, los cuerpos policiales no encontraron ningún artefacto explosivo ni dentro como en los alrededores.

La policía de Cleveland, informó que empezó las investigaciones para dar con el paradero del sospechoso que hizo la llamada y puso en peligro la vida de muchas personas.

Aunque seguro no se enteraron de los sucedió, tanto Paul como Woodley se subieron al ring, para combatir por ocho asalto.

La refriega no fue tan atractiva como se esperaba, ya que ambos contendientes se dedicaron a pasear por el cuadrilátero y en pocas ocasiones generaron intercambios de golpes.

