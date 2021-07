La popular montaña rusa de Walt Disney World Resort, Expedition Everest, ha sufrido paradas inesperadas en varias ocasiones.

La atracción favorita de los fans se encuentra en el parque Disney’s Animal Kingdom, que abre a las 8 de la mañana, hora del este, todos los días.

Expedition Everest no abrió el martes el parque temático, reportó InsidetheMagic.

Sin embargo, tal y como ha confirmado WDW Stats en Twitter, la atracción cerró nuevamente y no volvió a abrir antes de que Disney’s Animal Kingdom cerrara a las 7:00 p.m. EST de anoche:

Expedition Everest – Legend of the Forbidden Mountain ha sido cerrada tras una interrupción de 118 minutos.

No obstante, parece que este miércoles parece que la montaña rusa tampoco abrió con Disney’s Animal Kingdom. A las 8:08 a.m. EST, WDW Stats señaló:

Expedition Everest – Legend of the Forbidden Mountain ha sido interrumpida temporalmente. En promedio, una interrupción dura 68 minutos.

Es de hacer notar que este cierre en particular fue muy breve – WDW Stats confirmó que el cierre duró sólo unos minutos, pero está relacionado con el problema que Expedition Everest presentó el día de ayer.

Tenga en cuenta que los miembros del reparto de Disney World hacen todo lo posible para mantener las atracciones operativas durante todo el día, todos los días. Sin embargo, a veces se producen paradas inesperadas e interrupciones temporales debido a problemas mecánicos y de mantenimiento general.

Si estás visitando Walt Disney World Resort hoy, puedes consultar la aplicación My Disney Experience para obtener la información más reciente sobre el cierre de las atracciones y los tiempos de espera en toda la propiedad.

Por el momento, Disney no ha confirmado por qué Expedition Everest ha estado experimentando un tiempo de inactividad de forma regular durante los últimos días – tenga en cuenta que los problemas podrían ser completamente ajenos entre sí.