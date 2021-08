Este miércoles por la tarde un barco ardió en llamas en pleno puerto deportivo en Dania Beach y sorprendió a todos los presentes.

Según las autoridades dijeron que dos personas resultaron heridas tras la explosión en Dania Beach y fueron trasladadas al hospital con quemaduras.

Sky 10 estaba sobre la escena en 399 Lewis Lane poco después de las 2:30 p.m. mientras los bomberos trabajaban en botes cercanos trabajaban para extinguir las llamas. Reseñó Local 10.

Según la Oficina del Sheriff de Broward, dos embarcaciones estaban involucradas en el incendio. Los botes fueron atados entre sí mientras se sometían a mantenimiento y uno de ellos se incendió, dijeron las autoridades.

Ambos barcos ahora están completamente destruidos, con uno ahora bajo el agua. Una víctima sufrió quemaduras importantes en las piernas, el torso y la espalda. La otra víctima sufrió quemaduras leves.

Sin embargo, la causa del incendio no está clara en este momento.

#BSFR is operating on the scene of a working boat fire at 399 Lewis Lane in @DaniaBeachFL Two vessels fully involved, 2 patients transported with burn injuries. No firefighter casualties reported. Fire now out. pic.twitter.com/ATVvQGihEz

— Broward Sheriff (@browardsheriff) August 18, 2021