¡Una excelente noticia! Guns N’ Roses trabaja en un nuevo material discográfico

La esposa del bajista Duff McKagan, Susan Holmes, anunció que Guns N’ Roses está trabajando en su esperado próximo álbum durante el confinamiento por el coronavirus, según difundió elnacional

Holmes indicó que «Guns N’ Roses ha estado trabajando arduamente en un nuevo álbum matador. No puedo decir más. Pero he escuchado cosas y es bastante épico», señaló al podcast Appetite for Distortion, especializado en la banda californiana. Concluyó: «Quiero lanzar buenas noticias, pero no dar detalles, supongo».

Un dato a considerar es que desde que Duff y el guitarrista Slash regresaron al grupo 20 años después en 2016 la posibilidad de un nuevo disco siempre ha estado en el aire. Incluso los propios miembros del grupo lo han admitido en varias ocasiones, pero sin concretar.

El polémico Slash admitió a principios de año que «no hay una respuesta definitiva sobre nada«, a pesar de lo cual confesó que «las cosas están sucediendo», aunque sin «detalles específicos».

El reconocido guitarrista agregó que «más que nada, es debido a la naturaleza de la industria musical en este momento. ¿Cómo quieres hacer esto? Quiero decir que hay material y hay grabación y hay cosas sucediendo. Pero no estamos realmente seguros de qué hacer con él en este momento».

Lo cierto es que de materializarse el disco, sería el primero de Guns N’ Roses desde Chinese Democracy (2008). También sería el primero con Slash y Duff desde el álbum de versiones The Spaguetti Incident? de 1993, y el último con material propio desde los dobles Use Your Illusion de 1991.

