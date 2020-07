Una mujer llegó a un casino como una persona común y salió de él como millonaria, esto luego de ganarse el premio gordo de casi $4 millones de dólares.

El Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood anunció que la mujer, identificada como la Sra. Laurie, ganó un premio mayor de $3,854,682 en el juego de tragamonedas IGT Megabucks el jueves por la mañana, justo después de la medianoche.

One lucky winner hit a jackpot for $3,854,682 on the IGT Megabucks® slots game, which marks the highest payout in history for all six Seminole Gaming properties and the largest slot jackpot ever awarded in Florida on an IGT game!

Read More | https://t.co/GKtbTXTJxx pic.twitter.com/4UZ4aqbEdQ

— Seminole Hard Rock (@HardRockHolly) July 23, 2020