La policía está buscando a dos hombres armados en un tiroteo en Chicago a primera hora del sábado que envió a 10 personas al hospital, donde una mujer murió.

La gente estaba de pie en una acera en el lado sur de la ciudad cuando dos hombres se acercaron y abrieron fuego, dijo la policía a CNN.

La mujer asesinada, de 29 años, recibió un disparo en el abdomen y en la rodilla izquierda y fue declarada muerta en el Centro Médico de la Universidad de Chicago, según la policía.

Las edades de las víctimas oscilan entre los 23 y los 46 años, según la policía. Fueron tratadas en los hospitales y se encuentran en un estado entre regular y bueno, según la policía.

Police are searching for two gunmen in a shooting that left 9 people injured and one woman dead in Chicago early Saturday morning https://t.co/scR3X9Igas

— CNN (@CNN) June 12, 2021