Este domingo se vivió una peculiar situación en el aeropuerto internacional de Miami, y es que una mujer dio a luz a una niña en el terminal aéreo.

Dicha información la dieron a conocer las autoridades del aeropuerto, y para dar a luz, la mujer contó con la ayuda de los bomberos de Miami-Dade y oficiales de la policía de Miami-Dade, que se encontraban en el lugar. Reseñó NBC.

Posteriormente, el aeropuerto publicó una foto de la madre y el niño con la tripulación que ayudó con el parto de la niña, Mia.

“La cigüeña fue despejada para su llegada. hoy para una entrega especial. Conoce a Mia que nació en el aeropuerto esta tarde con la ayuda de nuestro Equipo de la Terminal”, dice el tuit del aeropuerto.

The stork was cleared for arrival✈️ today for a special delivery. Meet Mia👶 who was born at the airport this afternoon with help from our Terminal Team, @MiamiDadeFire and @MiamiDadePD. pic.twitter.com/xphdA9nzXH

— Miami Int'l Airport (@iflymia) June 20, 2021