La Lotería de la Florida anunció que Conswala Mathes, una mujer de 36 años de Miami, Florida, ganó un millón de dólares luego de jugar el raspadito The Fasted Road To.

La mujer compró el boleto ganador, por un costo de 30 dólares, en el Kris Mini Market & Cafe, ubicado en Northeast 10th Avenue, North Miami Beach.

Mathes eligió recibir sus ganancias como un pago único de 790,000.00 dólares. Además, el café recibirá un bono de 2,000 dólares por vender el boleto ganador, señalaron los medios locales.

Conswala Mathes from #Miami is celebrating Top Prize Tuesday with a $1 million win after playing THE FASTEST ROAD TO $1,000,000 Scratch-Off game! 🙌🙌🙌 https://t.co/R9nnxYsCG5 pic.twitter.com/OGQMAs7QUS

— Florida Lottery (@floridalottery) June 29, 2021