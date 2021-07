Las autoridades de Surfside han identificado a una nueva víctima, entre los escombros este domingo por la tarde. Se trata de David Epstein de 58 años. El cuerpo de su esposa Bonnie ya había sido recuperado.

David y Bonnie Epstein eran los orgullosos padres de un hijo, Jonathan, que vive en Nueva York.

David y Bonnie se establecieron en la jubilación después de una larga carrera en inversiones inmobiliarias, vivían en la unidad 901 del edificio Surfside que se derrumbó.

La información la dio a conocer la policía de Miami-Dade en su cuenta Twitter.

A falta de la confirmación oficial, este sería la víctima número 24 del derrumbe de la torre de Champlain Towers sucedido hace una semana en Surfside.

#UPDATE 49: We have identified an additional victim that sadly and unexpectedly lost his life in the tragic Surfside building collapse. Please keep his family and loved ones in your prayers. pic.twitter.com/f9DLiMOkG4

Los grupos de rescate y búsqueda de Florida han sido enviados a su casa paulatinamente por la llegada del huracán Elsa, sin embargo “los grupos de trabajo de todo Estados Unidos han llegado para ayudar en los esfuerzos de búsqueda y rescate

Due to the arrival of Tropical Storm Elsa to Florida, the Florida task forces that have assisted at the Champlain Towers building collapse are going home, but task forces from across the U.S. have arrived to further assist in search & rescue efforts. pic.twitter.com/1NChNyZ4b1

— Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) July 4, 2021