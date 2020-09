Linda Marchant Sinclair, surfista australiana, compartió en su Facebook las fotografías de cómo quedó su tabla tras un encuentro con un tiburón el 16 de septiembre.

“Un gran tiburón atacó la tabla. Todo bien aunque da miedo”, escribió Sinclair en una publicación en Facebook. Algunos usuarios que comentaron el post, incluso comentaron que el escualo perdió un diente que quedó enganchado en la tabla.

“Don’t go surfing at Caba Headland. Big shark attacked foil.” A Cabarita Beach woman has shared photos of her damaged foil board on Facebook. The alleged shark attack happened yesterday afternoon, but Linda Marchant Sinclair was left unharmed. https://t.co/VZ3A1cpmr5 #7NEWS pic.twitter.com/Ss9OTvwsB8

— 7NEWS Brisbane (@7NewsBrisbane) September 17, 2020