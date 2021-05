La cantante Natti Natasha dio a luz a su bebé este fin de semana y decidió presentarla al público.

Natasha se encuentra celebrando esta nueva etapa junto a su prometido, Raphy Pina, reportó TeleHit

La pareja no perdió el tiempo para presentar a su bebé, Vida Isabelle, pues a menos de un día de su nacimiento subieron una foto de su rostro.

“Les presento el sueño más grande que puede recibir una mujer”, escribió la

intérprete de “Sin Pijama” en su cuenta de Instagram, donde compartió la foto de su hija con algunos detalles del nacimiento.

La publicación de Instagram dice lo siguiente: “Les Presento el sueño más grande que puede recibir una mujer 👸🏻🙏🏻♥️ #Repost • @queenvidaisabelle Hola soy Vida Isabelle Pina Gutiérrez . Nací 22.5.21 a las 8:41 am en Miami. Pesé 6.8 Lb con 20 “ y fui parto natural. Mis Padres me dicen que tengo muchos tí@s que me adoran y se disfrutaron el proceso. Gracias por el cariño” .