En un gran egesto de nobleza y solidaridad, una trabajadora social de Florida adopta a un joven de 19 años

A sus 19 años, Monyay acaba de disfrutar del primer abrazo oficial de su nueva madre. El hecho se produjo en un centro de acogida de jóvenes de Bradenton.

Con la firma de un documento legal que hace oficial la adopción por parte de un adulto, Monyay también tiene un nuevo apellido: Paskalides.

La adolescente, que fue colocada en un hogar de acogida a los 11 años, fue adoptada por su asistente social y mentora, Leah Paskalides.

“Estoy muy contenta, muy honrada, de firmar este documento oficial. Con mi firma, es oficial”, dijo la jueza Teri Dees en la ceremonia del martes en la Safe Children’s Coalition, que compartió sus imágenes de vídeo a través de Zoom.

“Habiéndole dicho tantas veces ‘no’, escuchar ese ‘sí’ y oír que la pronuncian como mi mamá, es algo que es como, oh Dios mío, esto es de verdad”, dijo Monyay a los periodistas de Fox13 de Tampa Bay.

Antes de asumir el título de mamá, Leah Paskalides trabajaba como asistente social y mentora de Monyay en la Safe Children Coalition.

Debido a los requisitos de su trabajo, Paskalides, subdirectora de adopciones de Safe Children, tuvo que esperar para adoptar a Monyay hasta que ésta hubiera salido del programa de acogida.

Al principio fue la gestora del caso de Monyay y luego su mentora, a medida que crecía el vínculo entre ambas, según el centro.

“A lo largo de la trayectoria de Monyay en el centro de acogida, permanecieron en contacto y compartiendo una estrecha conexión”, publicó Safe Children en Facebook. “Estamos muy contentos por ellos”.

“Siempre fue una niña que no merecía ir por la vida sin un sistema de apoyo de una familia”, dijo Paskalides a Fox13.

Ya adulta, Monyay pudo aprobar la adopción por parte de un adulto. Y ahora la nueva madre y la hija esperan concienciar de que los adolescentes también necesitan hogares permanentes, por lo que aceptaron compartir su historia.

“Para mí era importante que ella supiera que alguien la quería, que alguien la amaba”, dijo Paskalides a los periodistas. “Podría decirlo tantas veces como quisiera, pero los hechos hablan más que las palabras”.

“Nunca es demasiado tarde, porque ya soy mayor, pero sigo siendo adoptada”, dijo Monyay Paskalides. “Que no haya ocurrido entonces no significa que no vaya a ocurrir”.

La adopción de adultos es legal en Florida y requiere el consentimiento tanto del padre adoptivo como del adulto adoptado y una petición al tribunal, según Florida’s Children First. Los padres biológicos no tienen que dar su consentimiento a la adopción por parte de un adulto.

Fuente: MiamiHerald