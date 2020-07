La Unidad de Ovnis del Pentágono informó que liberará varios archivos disponibles sobre sus investigaciones de los fenónemos de los Objetos Voladores No Identificados (OVNIS); sin embargo, los motivos recién están saliendo a la luz reportó Yahoo.

Apareció el mes pasado en un informe del comité del Senado que describe el gasto en las agencias de inteligencia de la nación para el próximo año. El informe dijo que el programa, la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados, era “estandarizar la recolección y la presentación de informes” sobre avistamientos de vehículos aéreos inexplicables, y debía informar al menos algunos de sus hallazgos al público cada seis meses.

Lo más importante, es que la unidad de Ovnis del Pentágono informe más que de extraterrestres o posibles avistamientos de naves fuera de la Tierra, “es descubrir si otra nación, especialmente cualquier adversario potencial, está utilizando tecnología de aviación innovadora eso podría amenazar a los Estados Unidos”.

Esto principalmente se enfoca en las nuevas tecnologías de construcción que están explorando países como China y Rusia.

De hecho, el senador republicano Marco Rubio confidenció estar preocupado de “algún salto tecnológico” de estas naciones que “les permita llevar a cabo este tipo de actividad” de aviones o drones o vehículos nuevos.

Sin embargo, para Luis Elizondo, ex funcionario de inteligencia militar, y ex director del programa anterior del Pentágono sobre vehículos aéreos no identificados, reveló que, “sin presentar pruebas físicas, dicen estar convencidos de que objetos de origen indeterminado se han estrellado en la Tierra con materiales recuperados para su estudio”.

La duda la deja en el aire también Eric W. Davis, un astrofísico que trabajó como subcontratista y luego consultor para el programa OVNI del Pentágono desde 2007 y que ha determinado que muchas investigaciones de materiales recuperados y no identificados, no han podido encontrar una explicación científica terrenal.

