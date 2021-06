La compañía aerea United Airlines anunció este jueves que hizo un pedido de 15 aviones supersónicos de la startup Boom Aviation,y espera trasladar viajeros por todo el mundo en la mitad del tiempo, por el precio de un boleto actual de primera clase.

Desde Estados Unidos a Londres llegarían en tres horas y media, a Tokio en seis horas, por alrededor de $ 5,000 a $ 7,000 cada uno.

Pero aunque todo parece ser bastante interesante, estos vuelos no estarán operativos antes de 2029, como muy pronto.

We're the first U.S. airline to sign an agreement for @boomaero's ‘Overture’ airliners which are expected to be net-zero carbon and connect 500+ cities in nearly half the time. Taking off in 2029: https://t.co/aTeMBwXa10 #BoomSupersonic pic.twitter.com/GOeag9c1HF

— United Airlines (@united) June 3, 2021