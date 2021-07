A partir del sábado, Universal Orlando Resort exigirá a los miembros del equipo que lleven la cara cubierta mientras trabajan en el interior.

Los huéspedes no estarán obligados a llevar máscaras en el interior, pero se les anima a seguir las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y las directivas locales para llevar máscaras en el interior de Universal Resort, reportó Wesh.

#DeltaVariant surging in U.S. New data show Delta much more contagious than previous versions of #COVID19. Unvaccinated people: get vaccinated & mask until you do. Everyone in areas of substantial/high transmission should wear a mask, even if vaccinated. https://t.co/tt49zOEC8N

— CDC (@CDCgov) July 27, 2021