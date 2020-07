El campus de la Universidad de Miami se verá diferente este año. Algunos estudiantes se muestran reacios a regresar a las aulas de clase este otoño, según publicó miaminewtimes

Esta situación se ha producido en Florida, que en las últimas semanas se ha convertido en el epicentro mundial de COVID-19. Las universidades públicas del estado han dicho que ofrecerán clases presenciales con pautas estrictas. Dos de las escuelas más grandes, la Universidad de Florida y la Universidad Estatal de Florida, permitirán a los estudiantes completar sus clases y exámenes de forma remota después de la pausa del Día de Acción de Gracias para frustrar el potencial aumento de casos relacionados con viajes al final del semestre.

Por su parte, la Universidad de Miami (UM), ya está haciendo planes para lo que sucederá cuando ocurra lo inevitable y uno o más de sus 17.000 estudiantes se enferme. El plan detallado en un correo electrónico del presidente de la UM, el Dr. Julio Frenk – ex funcionario de la Organización Mundial de la Salud y ministro de salud de México – incluye espacios de aislamiento designados en el campus para los estudiantes que contraigan el coronavirus, similares a los planes hechos por la Universidad de Florida.

El periódico del campus de la UM, el Huracán de Miami, inicialmente informó que el Stanford Residential College, un dormitorio típicamente asignado a los estudiantes de primer año, sería rediseñado como un área de cuarentena para los estudiantes que dieran positivo. Pero el director de la residencia, Ivan V. Ceballos Jr., dijo al New Times que el edificio no cumple con las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para que las personas infectadas usen los baños privados.

En ese sentido, la UM pondrá en cuarentena a los estudiantes enfermos en el Mahoney-Pearson Residential College, un dormitorio típicamente reservado para los estudiantes de las clases superiores. Mahoney-Pearson cumple con las directrices del CDC con su disponibilidad de dormitorios individuales y baños privados que serán apartados y utilizados para fines de cuarentena si es necesario. Los hoteles cercanos serán utilizados si no hay espacio disponible en Mahoney-Pearson.

Un dato a considerar es que el dormitorio de Stanford iba a ser demolido este verano. Pero a la luz de la crisis de salud pública, los funcionarios de la universidad han optado por mantenerlo abierto para proporcionar más de 800 camas adicionales para los nuevos estudiantes de primer año.

Para calificar para una habitación de aislamiento en el campus, un estudiante debe dar positivo para COVID-19 y luego ser dirigido por la salud del estudiante para ser colocado en aislamiento. Poco después, el departamento de instalaciones será notificado para desinfectar el espacio vital del estudiante, así como el área circundante o cualquier área común que el estudiante ocupe.

Se asignará un administrador de casos a cada residente enfermo y se compartirán las pautas para esos estudiantes, que deberán permanecer en su habitación designada y completar las tareas básicas de limpieza. Se coordinarán los servicios de entrega de comidas y de lavandería para los estudiantes enfermos, y la universidad ha contratado a una agencia de salud en el hogar para que proporcione apoyo médico.

En otras partes del campus, los funcionarios de la escuela están tratando de construir barreras de plexiglás donde sea apropiado y de rediseñar los baños y vestíbulos compartidos para que no se toquen. Según las nuevas normas de limpieza y saneamiento de los CDC, la UM prestará especial atención a la desinfección de las áreas comunes con superficies muy tocadas, especialmente los baños comunales.

Los estudiantes también deben usar cubiertas faciales, lavarse las manos y reportar cualquier enfermedad.

“El sistema está ahí y depende de un esfuerzo comunitario”, dice Ceballos al New Times. “Tenemos una gran infraestructura en el lugar. El componente que falta son los estudiantes que están ansiosos por volver y continuar su educación.”

A pesar de las precauciones, algunos estudiantes se preocupan por la posibilidad de contraer coronavirus en el campus. La joven Savannah Harpster dice al New Times que teme que la mayoría de los estudiantes no están conscientes de la gravedad del virus.

“A muchos jóvenes realmente no les importa. Sólo quieren volver e ir a las fiestas de la fraternidad y a los bares”, dice. “No tengo una fe total en que todos vayan a actuar responsablemente.”

Harpster tiene diabetes de tipo 1, un trastorno autoinmune que la hace más vulnerable que muchos de sus pares.

“Mi principal preocupación es que la mayoría de mis clases son presenciales, y no estoy segura de si realmente voy a seguir con las clases en persona o no porque estoy en un alto riesgo”, dice. “Prefiero estar en mi casa en Miami sabiendo que estoy a salvo. Las clases en persona son agradables, pero a expensas de mi salud o la de otra persona, no creo que valga la pena”.

Junior Collin Calis dice que aunque la agenda detallada le hace sentir mejor, no confía en que otros estudiantes la cumplan.

“No sé si la gente es lo suficientemente confiable. Siento que vamos a volver a la escuela y la gente se olvidará o dejará de preocuparse”, dice Calis.

Las clases en la UM comienzan el 17 de agosto, una semana antes de lo planeado originalmente, para maximizar el tiempo de los estudiantes en el campus. Al igual que la UF y la FSU, los estudiantes de la UM completarán los cursos y exámenes a distancia después de las vacaciones de Acción de Gracias.

