El tipo de hipoteca que adquirimos a la hora de comprar nuestra primera propiedad es importante. No tiene las mismas consecuencias financieras ser aprobado para un préstamo hipotecario, comúnmente conocido como FHA, que para un préstamo convencional.

La diferencia no es solamente en el pago inicial, ya que en el actual mercado se puede adquirir un préstamo convencional con un downpayment inferior al FHA.

Para llegar a la respuesta, vayamos por partes, como dice Jack el Destripador (Jack The Ripper).

El préstamo FHA es asegurado por la Administración Federal de Viviendas (Federal Housing Administration, FHA). Eso quiere decir que si el comprador, por alguna razón, no puede seguir pagando su hipoteca y la venta de la propiedad no cubre la deuda contraída, el gobierno, a través del FHA, compensará al prestamista por la pérdida. En algunos países la gente pierde la propiedad y sin embargo, tienen que continuar pagando el préstamo hasta liquidarlo. En EEUU no es así, pero ese favor del gobierno no sale de gratis, a cambio, exige que se le pague un seguro de hipoteca llamado Mortgage Insurance Premium, MIP.

Por otra parte, los préstamos convencionales no están respaldados por el gobierno. Por ello los prestamistas aceptan a quienes tengan un buen puntaje crediticio y un ingreso estable. Y a quienes pagan menos del 20% de downpayment, los prestamistas ponen como condición que adquieran un seguro hipotecario privado (PMI, por sus siglas en inglés).

Usted dirá, entonces, es lo mismo. Pues no. Aunque en ambos préstamos hipotecarios el comprador tiene que pagar un seguro de hipoteca, MIP en el caso de un FHA y PMI en el convencional, existe una gran diferencia.

Ilustremos con números

Supongamos que tenemos que pagar 200 dólares al mes de seguro de hipoteca. En un año se desembolsarían unos 2.400 dólares. ¡WOW, eso es dinero!

La buena noticia es que, en el caso de un préstamo convencional, el propietario puede dejar de pagar dicho seguro, cuando haya alcanzado el 20% del capital principal de su hipoteca. Es por eso que las hipotecas convencionales, donde el downpayment es superior al 20%, no necesitan el seguro PMI.

Sin embargo, si alguien compra a través de una hipoteca FHA, el seguro de hipoteca durará toda la vida del préstamo. Aunque, si somos rigurosos, en el país de las posibilidades también existe una forma de quitarlo.

