No podemos dejar la seguridad de nuestra familia a la improvisación, tenemos que estar listos. En ocho pasos le explicamos cómo preparar la casa para enfrentar un huracán.

1- Plan de evacuación:

Todas las personas que viven en zona de huracanes deben tener un plan de evacuación que incluya una ruta de escape hacia un destino seguro. Además de la familia, debe tener en cuenta sus mascotas. Llene el depósito de su auto y tenga dinero suficiente en cash.

2- Kit de emergencia:

No espere hasta que tenga el huracán encima para tener un kit de emergencia. Agrupe todos medicamentos que habitualmente use su familia, tenga linterna, radio portátil, baterías de repuesto, adquiera agua para tres días, (un galón por persona y día) y alimentos no perecederos. No debe olvidar, reunir en una carpeta todos los documentos importantes, tales como pasaportes, títulos de propiedad, tarjetas bancarias, y seguros.

3- Entienda su póliza de seguro:

Imagínese que el huracán daña completamente su casa y usted no cuenta con un seguro de propietario. ¿Cómo enfrentaría esa situación?

Si cuenta con seguro de propietario, revise su póliza y cerciórese de que entiende todas sus prestaciones. Recuerde que dicha póliza no cubre los daños por inundaciones. Lo recomendable es tener una cobertura especial de inundación.

4- Inspeccione el techo de su casa, limpie bajantes y tragantes

Usted debe cerciorarse de que el techo de su casa está en perfectas condiciones. Fíjese que no le falte ninguna teja. Si alguna está rota, trate de reemplazarla. Limpie los bajantes y canaletas. Así como los tragantes del patio de su casa. Podría contratar a algún especialista para que haga dicho trabajo.

5- Prepárese para los apagones

Los fuertes vientos que acompañan a los huracanes pueden provocar prolongados cortes eléctricos. En dependencia de las características de su casa y su familia, puede considerar comprar un generador eléctrico. También debe adquirir linternas o velas que son más románticas.

6- Proteja las ventanas de su casa

Debe revistar que las contraventanas, shutters, están en buen estado. Si no los tiene, puede proteger sus ventanas con planchas de madera contrachapada. Las venden en Home Depot. Si sus ventanas son amplias no deje de protegerlas antes de que llegue el huracán.

7- Resguarde los muebles de exteriores

Todo los que no esté asegurado, puede salir proyectado y dañar su propiedad. Guarde los muebles dentro de su casa. Pode las ramas de que puedan caer sobre el techo. Asegure la caseta de herramientas.

8- No se olvide de sus vecinos

Contacte a sus vecinos y ofrézcale ayuda. Sobre todo si son personas mayores. Tal vez necesiten comprar algo y usted se lo puede traer. Durante la tormenta y al pasar esta comuníquese con ellos para saber si están bien.

Univista Insurance: 305-740-1340