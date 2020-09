Más de 140.000 estadounidenses mueren cada año de infarto. Estos fallecimientos son inesperados y afectan económicamente a miles de hogares que, a partir de ese momento, tienen que reinventarse, cambiar sus planes y renunciar a muchos de sus sueños.

Pero, gracias al seguro de vida, muchas familias pueden mantener a flote su estabilidad financiera después de la dolorosa pérdida del principal soporte económico de la misma.

Sin embargo, si uno se acerca al mundo de seguros de vida, notará que existen un montón de compañías y un número también grande tipos de seguro, con diferentes denominaciones y múltiples beneficios para el asegurado.

Alguien no acostumbrado a tratar con este tema estaría días enteros buscando variantes y analizando cuál de ellas es la más conveniente para su familia y para él mismo. Siempre le surgirán diversas preguntas: ¿si me muero en tales o más cuáles circunstancias, estaré cubierto?, ¿si quedo paralítico qué pasa?, ¿qué parte del beneficio se queda el IRS? ¿Por qué esta aseguradora da este beneficio y aquella no?, ¿no estaré pagando de más?

Lo más práctico es entrar a este universo de la mano de personas expertas. Es aquí cuando juega un papel importante el especialista de Univista Insurance con el que puedes conversar, explicarle con tus palabras cuál es tu propósito y cuáles son tus temores. Este especialista, que trabaja y conoce a las diferentes aseguradoras, te ofrecerá vincularte a la compañía y el contrato que más se adecue a tus necesidades, que garantice esa estabilidad económica que buscas para tu familia.

Y si llegara a suceder lo inesperado, tus seres queridos tendrán un futuro sin mayores sobresaltos financieros.

Univista Insurance: 305-740-1340