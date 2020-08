Muchas personas piensan que un buen conductor es quien llega primero a todos los sitios. Una lógica reflejada en la manera de conducir de innumerables choferes que, lamentablemente, vemos a diario en calles y carreteras de la ciudad.

Por fortuna, otro grupo de personas considera que ser un buen conductor es quien maneja de forma defensiva.

Lejos de lo que comúnmente se piensa, la conducción defensiva nada tiene que ver con ir por la carretera a paso de tortuga. Es manejar basándose en tres pilares fundamentales: observación, anticipación y dominio del espacio.

Conducir es observar y actuar en consecuencia. Un chofer preventivo respeta la distancia adecuada entre vehículos. Sabe que esta debe ser proporcional a la velocidad en que circule.

El conductor precavido no solo mira hacia adelante, está atento a todo el entorno para anticiparse a lo que pudiera suceder. O sea, un buen conductor modera la velocidad, si se acerca a un semáforo; se aparta de un vehículo, si este circula erráticamente o cede el paso, si otro conductor lo necesita.

No puede ser buen chofer alguien que no controle la ubicación espacial de su propio vehículo o si desconoce cómo responderá su auto ante cada uno de sus comandos o quien no tenga en cuenta la influencia que tendrán sus acciones en los otros autos de su alrededor. Ya sea, cuando aplique fuertemente el freno o necesite una aceleración potente.

Por las carreteras de una ciudad moderna circulan múltiples vehículos simultáneamente, el buen conductor trata de evitar a toda costa poner en riesgo su vida y la de otros choferes. Ya sea, avisando con los intermitentes sus cambios de carril, o eludiendo acelerar a velocidades que no le permitan el control total del vehículo.

En fin, ser buen conductor, no solo produce satisfacción, además, tiene otras ventajas prácticas. Algunas aseguradoras ofrecen importantes descuentos a aquellos choferes que no hayan sufrido accidentes en los últimos cinco años. Estos descuentos pueden ser de hasta el 25% del precio de la póliza.

Univista Insurance: 305-740-1340