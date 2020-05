Uno de los mejores restaurantes del mundo podría permanecer cerrado

Uno de los restaurantes más famosos del mundo podría permanecer cerrado, incluso mientras otros intentan descubrir cómo podrían regresar del bloqueo, según difundió bloomberg

El chef y propietario del Eleven Madison Park de Nueva York, Daniel Humm, aseguró a Bloomberg Pursuits que el futuro es incierto. «Definitivamente hay un signo de interrogación sobre la reapertura de Eleven Madison Park.

Agregó que «se necesitarán millones de dólares para reabrir. Tienes que traer de vuelta al personal. Trabajo con equipos sofisticados en un gran espacio. Quiero seguir cocinando con los ingredientes más bellos y preciosos de una manera creativa, pero al mismo tiempo, tiene que tener sentido «.

El Eleven Madison Park fue nombrado el restaurante número 1 del mundo en 2017.

Lo cierto es que el cierre del lujoso restaurante de 80 asientos a mediados de marzo fue inesperado para el chef. «En EMP, a veces estamos en una burbuja, pero estábamos literalmente llenos hasta el final. Luego nos enteramos de que teníamos que cerrar ”, señaló.

Al principio, pensó que sería solo por unas pocas semanas. “Pero cuando Danny [Meyer, director ejecutivo de Union Square Hospitality Group] suspendió a su equipo, me di cuenta de lo malo que era. Siempre explora todas las alternativas en este tipo de situaciones «.

Humm tuvo que dejar ir a sus empleados, con aproximadamente el 30% de ellos en los Estados Unidos con visas. “Todos tuvieron que irse a casa sin nada. Casi se me rompió el corazón «.

En ese sentido, pensó en hacer entregas, luego rechazó la idea: “Estábamos pensando, ¿deberíamos hacer entregas para llevar? Pero fue tan intenso en Nueva York que no me pareció que el mundo necesitara comida Eleven Madison Park en cajas elegantes. Sabía que no representaría tanto dinero. De todos modos, no quería que la gente estuviera expuesta; las entregas no son lo nuestro».

Humm se montó en su bicicleta y recorrió Nueva York durante unos días, luego decidió que podía comenzar a combatir el creciente problema del hambre en Nueva York a través de Rethink Food.

Como miembro de la junta de la organización sin fines de lucro que utiliza los restos de comida de los restaurantes y las cocinas corporativas para proporcionar alimentos a las personas necesitadas, tenía la cocina, contactos con proveedores y la capacidad de recaudar dinero. «Fui a American Express y dije:» Necesito $ 250,000 en dos días para comenzar esto «. Y me los dieron». A principios de abril, Humm transformó EMP en una cocina de la tienda y comenzó a producir casi 3.000 comidas al día para alimentar a las personas hambrientas de la ciudad. Él lo llama «el momento más grande de la bombilla».

Dijo que si EMP volviera a abrir, continuará usando su restaurante para alimentar a las personas sin hogar y hambrientas, junto con los afortunados. “La infraestructura para acabar con el hambre debe salir de los restaurantes.

No obstante, está convencido de que si EMP vuelve a abrir,tendría que redefinir el concepto de lujo,. «También será una oportunidad para seguir alimentando a las personas que no tienen nada. Ya no necesito alimentar solo al 1% «.

El regreso de la industria en una ciudad como Nueva York será una dura realidad, predice Humm. «Los restaurantes», a su juicio, «van a tener que cobrar más dinero. Será lento y no habrá trabajo para todos. Pero tengo la esperanza de que volveremos ”.

