UNPACU rememoró a Wilman Villar Mendoza quién murió tras larga huelga de hambre en Cuba

Los activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) rememoraron a Wilman Villar Mendoza, al cumplirse 8 años de su muerte tras realizar una larga huelga de hambre porque la dictadura cubana lo privó injustamente de su libertad.

El pasado 19 de enero se conmemoró el octavo aniversario de la muerte del activista de UNPACU, Wilman Villar Mendoza, quien fue condenado a estar preso en la cárcel de la ciudad de Aguadores, casualmente es la misma celda donde está privado de su libertad el líder de la oposición, José Daniel Ferrer, informó radiotelevisionmarti.com.

La forma de recordar a Villar Mendoza y su terrible muerte por protestar por el injusto encarcelamiento que recibió por parte del régimen castrista, fue difundir mensajes -a través de la red social Twitter- a favor de la libertad y que saquen de la cárcel a los prisioneros políticos en Cuba.

