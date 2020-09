El US Open de Golf se puso en marcha en la cancha de Winged Foot, que es sede de este torneo por quinta vez en su historia y en su edición de 2020 hasta 16 jugadores terminaron por debajo del par en su primera ronda.

No es algo que ocurra con regularidad, menos en este lugar, ya que se han jugado más de 2.100 rondas aquí bajo el ojo vigilante de la USGA y solo 66 veces alguien había publicado una puntuación por debajo del par.

Solo una vez alguien había disparado 66 o mejor por esta propiedad de golf en este campeonato.

El jueves pasado dos jugadores lo hicieron antes de la 1 de la tarde.

Justin Thomas disparó 65. Patrick Reed disparó 66, con un hoyo en uno. No estaban solos. Rory McIlroy registró 67. Davis Thompson , un aficionado que se tomó un descanso de una semana de las clases en la Universidad de Georgia, mantuvo la ventaja por un tiempo con 4 bajo par antes de terminar finalmente con 69. Siete jugadores en la ola matutina firmaron tarjetas de puntuación con un bajo -par número.

En 2006, la última vez que estuvo aquí el US Open, solo un jugador salió temprano y puso un número en rojo.

“Honestamente, no vi que muchos muchachos estuvieran por debajo de la media hasta ahora”, dijo Reed a ESPN.

Y fue Thomas precisamente quien se aprovechó de ese hoyo en uno para cerrar en el primer lugar de la tabla con -5 golpes por debajo del par, le siguió sus compatriotas estadounidenses Patrick Reed, y Matthew Wolff, juto con el Belga Thomas Pieters con -4.

Por su parte uno de los favoritos Phil Mickelson, quien tenía un 29% de las apuestas a su favor, decepcionó y se ubicó en el penúltimo peldaño con 79 golpes.

Solo superó al amateur australiano Lukas Michel. “No sé qué decir, le pegué mal desde el tee y pateé mal. El campo no puede estar mejor y pensaba que era una buena oportunidad para dejar una buena vuelta, pero yo jugué terriblemente mal. Ahora ya se trata de hacerlo lo mejor que pueda mañana y disfrutar”.

What is going on at Winged Foot's 7th hole?! @WillZalatoris with the SECOND ace of the day. #USOpen pic.twitter.com/6RHXZyOmC9

— U.S. Open (USGA) (@usopengolf) September 17, 2020