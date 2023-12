Usar autos en Nueva York tendrá un costo: cuánto y por qué deberán pagar

La ciudad de Nueva York ha sido una de las más contaminadas desde hace muchos años y en múltiples oportunidades lideró el ranking de IQ Air. Esta empresa, que se encarga de medir la calidad del aire, posicionó a la gran manzana como una de las urbes con el ambiente “más insalubre” para sus residentes.

Aunque esto ha cambiado progresivamente y actualmente goza de un índice aceptable, los líderes locales aún siguen esforzándose para mejorar las condiciones ambientales. Recientemente, La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) resolvió implementar una tarifa de peaje para aquellos que circulen en auto por Nueva York.

El objetivo de esta decisión está orientado a reducir el tránsito en la ciudad y continuar mejorando la calidad del aire. Las personas detrás de la iniciativa consideraron que al reducir el uso de los vehículos, los residentes pueden tener un ambiente un poco menos tóxico y sin humo.

No obstante, algunos conductores están en desacuerdo. Gran parte de los taxistas y personas que trabajan con camiones, consideran inaceptable el hecho de pagar por usar un vehículo que es “imprescindible” para movilizarse.

El programa de Tarifa de Congestión de Nueva York está destinado a cobrar cada día a los choferes que circulen por las calles del centro de Manhattan. Específicamente, aquellos que crucen por el sur de la 60 Street, en determinados horarios.

Los montos aplicarán para automóviles privados, taxis, motocicletas, camiones grandes y pequeños. En el caso de los autos gubernamentales como los ‘trucks’ de basura, no tendrán que pagar ningún monto adicional.

Asimismo, el programa establece que los conductores con algún tipo de discapacidad y aquellos que viajen en ciertos horarios, podrán recibir un descuento.

Today, the MTA Board voted to approve the Traffic Mobility Review Board’s recommendations on congestion pricing.

This kicks off the state’s toll-making process and brings us one step closer to making congestion pricing a reality. Read the report: https://t.co/CeW2bIPyVl pic.twitter.com/wZLPYQ8rPF

