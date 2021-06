USCIS anunció hoy que comenzó una prueba para la aceptación de pagos con tarjeta de crédito de las tarifas en ciertos trámites de solicitud de la residencia permanente o de ajuste de estatus.

Se trata de una medida del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EEUU para beneficiar a los solicitantes que están con visa U y han sido víctimas de actividad criminal, reportó Efe

El programa piloto se refiere al formulario I-485 que se usa para solicitar una “tarjeta verde” que permite que los inmigrantes vivan y trabajen en Estados Unidos de manera permanente.

La tarifa de este trámite varía, según la edad del solicitante, entre los 750 y los 1.140 dólares, a lo que debe añadirse una tarifa de 85 dólares para la toma de los datos biométricos.

USCIS inició la prueba el 3 de mayo en el Centro de Servicios de Nebraska, donde se aceptan pagos con tarjeta de crédito mediante un formulario (G-1450) que autoriza el uso de esa forma de pago.

USCIS señaló que “los solicitantes deben ser no inmigrantes U (víctimas de actividad criminal)”.

“El programa piloto está limitado al Centro de Servicio de Nebraska. Al final del programa piloto, USCIS evaluará el resultado y determinará los pasos a seguir para posiblemente expandir esta opción de pago a todos los centros de servicio”, añadió.

Tradicionalmente USCIS solo admitía el pago de sus tarifas con giros bancarios, cheques de caja, cheques certificados, cheques personales y giros postales que se deben enviar por correo junto con su formulario de solicitud, según indica la agencia en su página web.

Are you a current #GreenCard holder? Have you checked the expiration date? If your green card is set to expire in the next six months, you may be able to renew it using Form I-90 online.

Get started here➡️https://t.co/EIzN5p0Vcf pic.twitter.com/qqDvtZEyyz

— USCIS (@USCIS) June 1, 2021