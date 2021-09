La empresa telefónica y computación Apple consiguió llegar aun acuerdo para esquivar las aplicaciones que ofrece App Store.

Así lo informaron los jefes de la compañía de la manzana multicolor, luego de culminar la investigación que se realizaba en Japón.

Los usuarios ahora para poder ingresar a las aplicaciones deben entrar en la plataforma de Apple para así tener la oportunidad de ingresar sin cancelar.

La empresa indicó que las aplicaciones como Netflix, Spotify y Kindle podrán descargarse en sus dispositivos sin costo adicional.

Aunque el acuerdo se ha realizado en Japón, Apple informó que la medida se aplicará en todo el mundo, aunque primero debe cambiar los términos de servicio y el proceso de autorización de la App Store, algo que no pasará hasta principios de 2022.

Las apps de tipo ‘reader’ podrán incluir un enlace a su página oficial para crear una cuenta de usuario y pagar su suscripción, sin necesidad de usar los sistemas propios de la App Store.

Apple eases App Store rules again, to allow outside signups https://t.co/UKS3YtBTCk

— Courthouse News (@CourthouseNews) September 2, 2021