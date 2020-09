Cientos de usuarios de varios países han reportado fallas en la red social Facebook este miércoles, en especial en su versión de escritorio, la cual está completamente en blanco. La mayoría menciona que al intentar ingresar a sus cuentas les aparece el mensaje “Esta página no está disponible en este momento. Puede deberse a un error técnico que estamos intentando solucionar”, según difundió eltiempo

Por Redacción Miami Diario

Se pudo conocer que la aplicación móvil está presentando problemas para reproducir y mostrar contenidos.

La plataforma Downdetector, la cual hace monitoreo de las caídas en páginas en el ámbito mundial, señala que desde las 3 p. m. de este miércoles se han recibido casi 400 informes de fallas en la red social, principalmente en la versión de escritorio y en la fase de ingreso.

Es de hacer notar que los usuarios inicialmente señalaban que no podían enviar mensajes a través de Messenger y que en Facebook no podían compartir ni dejar su reacción o comentario en las publicaciones de sus amigos, tiempo después informaron ya no les era posible ingresar a la red social.

Usuarios de la red social en Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Perú y Colombia han señalado fallas en la plataforma.

Hasta el momento, Facebook no ha informado cuáles son las causas de la caída.

Facebook, Inc. es una corporación americana de medios sociales con sede en Menlo Park, California. Fue fundada por Mark Zuckerberg, junto con sus compañeros de habitación y estudiantes de la Universidad de Harvard, que eran Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz y Chris Hughes, originalmente como TheFacebook.com-el Facebook de hoy, un popular sitio web de redes sociales globales. Facebook es una de las empresas más valiosas del mundo. Es considerada una de las cinco grandes compañías de tecnología junto con Microsoft, Amazon, Apple y Google.

Facebook ofrece otros productos y servicios más allá de su plataforma de red social, incluyendo Facebook Messenger, Facebook Watch y Facebook Portal. También ha adquirido Instagram, WhatsApp, Oculus VR, Giphy y Mapillary, y tiene una participación del 9,9% en las plataformas Jio.

Con información de: eltiempo

