La denuncia fue presentada a un juez federal en San Francisco por la Alianza de Usuarios de WeChat de EEUU y varias personas que aseguran que dependen de la aplicación para trabajar y mantenerse en contacto con parientes en China. Aseguran no estar afiliados con WeChat, ni su empresa matriz Tencent Holdings.

Se pudo conocer que en la demanda, solicitaron evitar que entre en vigor la orden ejecutiva promovida por el mandatario, afirmando que violaría la libertad de expresión, el libre ejercicio de la religión y otros derechos constitucionales de los usuarios en Estados Unidos.

Un dato a considerar es que aún se desconocen qué significarán las órdenes para los millones de usuarios de las apps en EEUU. Se prevé que ambas órdenes ejecutivas, una para cada aplicación, entren en vigor el 20 de septiembre. Los documentos exigen que el secretario de Comercio, Wilbur Ross, quien también es nombrando como demandando en la querella, defina las transacciones prohibidas para entonces.

