La familia Tamir se trasladó de Miami a Tel Aviv, Israel con la finalidad, de pasar unas vacaciones del Día de la Madre tranquilos.

Lo que no se imaginaron que los días de relajación y esparcimiento pasarían hacer de angustia y desesperación debido a los recientes bombardeos que ha habido en la ciudad.

durante la cena del domingo, la familia tuvo que buscar un refugio, para protegerse de los ataques que sufrió la ciudad.

“Para nuestra sorpresa, terminaron unas vacaciones un poco más interesantes de lo que esperábamos. En algún lugar entre los aperitivos y el plato principal, las alarmas empezaron a sonar. Todos tuvimos que correr a un refugio antiaéreo. Podíamos escuchar la Cúpula de Hierro lanzando cohetes sobre nuestras cabezas “, dijo Denise Tamir todavía asustada por lo que había vivido.

Ya en el búnker, la familia Tamer se abrazó fuerte y empezaron a orar, mientras escuchaban los misiles pasar.

“La que parecía estar más desconcertada por todo el asunto es mi madre, que tiene 82 años y es una sobreviviente del Holocausto”, dijo Tamir.

La hija de la señora indicó que ella estaba rezando y manteniendo la calma en medio del caos.

“La más tranquila de todos. Ella estaba abrazando a todos y manteniendo a todos tranquilos mientras todo esto sucedía “.

350+ Rockets Were Fired #TelAviv Within 20 Minutes As In Retaliation Of Last Hours #Israeli Bombing At #Gaza Buildings.After Hearing About So Much Deaths Wallah This Looks So Pleasing❤A Gift To Muslim Ummah Before #Eid#IsraeliTerrorism #IStandWithPalestine #Hamas pic.twitter.com/YgTHy9fLlw

— Abdul Hannan (@rana_hannan_) May 12, 2021