La representante demócrata de Orlando, Val Demings, hizo oficial este miércoles su propuesta para derrotar al senador republicano Marco Rubio , una carrera que los demócratas esperan usar para recuperar relevancia en Florida, un estado dominado por republicanos.

I'm running for U.S. Senate because I will never tire of standing up for what is right. Never tire of serving Florida. Never tire of doing good.

Join my campaign today: https://t.co/rHVPBuSzKU pic.twitter.com/HuWB80Mrxh

— Val Demings (@valdemings) June 9, 2021