En un gran gesto de valentía y solidaridad, los funcionarios de la policía de Miami arriesgaron sus vidas la noche del sábado para salvar a un extraño en Brickell.

A través de Twitter, el jefe de policía del Departamento de Policía de Miami, jefe de policía del Departamento de Policía de Miami. Art Acevedo, indicó que “sus esfuerzos pasarán en gran medida desapercibidos, pero nos tomaremos el tiempo para honrar sus acciones heroicas”.

Agregó que ¡¡los servicios policiales en nuestra nación no son perfectos, pero son increíblemente buenos!!

Last night members of ⁦@MiamiPD⁩ risked their lives to save the life of a stranger in Brickell. Their efforts will go largely unnoticed, but we will take the time to honor their heroic actions. Police services in our Nation aren’t perfect, but they are amazingly good!! pic.twitter.com/8aLNcrL65Z

