Valentina Mami es una super estrella internacional en ascenso. El poder sobre el escenario es lo que la hace única y autentica. Baila, canta, actúa, dirige y está en los más íntimos detalles de lo que quiere ver y proyectar en sus presentaciones en vivo. La rapera colombiana radicada en la ciudad de Miami hará parte de la nómina de artistas que se presentaran en el Holy Shift International, Sebring International Raceway, los próximos 28 y 29 de agosto en La Florida.

Artista colombiana bilingüe, especializada en el rap (rápido), el canto y la composición de canciones, además de ser una bailarina y actriz con formación profesional. Desde canciones de club en español e inglés y temas de hip hop urbano, hasta canciones pop comerciales. Es versátil y no se limita a ningún género musical o idioma, lo que le da oportunidades de una expansión global en el mundo de la música.

Nacida en Colombia y criada en Los Ángeles, concretamente en Venice Beach, Valentina se vio influenciada por la cultura del hip hop y del monopatín desde una edad temprana, lo que la llevó a practicar el rap de estilo libre y a escribir letras con sus amigos como pasatiempo, para finalmente dedicarse a la música. Su alias, MAMI, surgió a partir de sus 12 años de edad, en la comunidad del graffiti bajo el nombre de MAMI. Después de formar parte de dos grupos de chicas, trabajo como compositora interna y se graduó en la prestigiosa escuela de música Musicians Institute.



Si bien lleva años en la música fue con No eres para mí, video y canción con los que lanzo internacionalmente su carrera profesional y desde entonces no ha parado de producir música, hacer promoción y shows en vivo en diferentes escenarios que le han dado el reconocimiento e internacionalización. Después del lanzamiento de Baby su más reciente producción con un video en animación, el que podemos ver a Valentina en todas sus facetas artísticas, la estrella no ha parado de presentarse en vivo en escenarios de Los Ángeles y Miami, este último donde se radicó para proyectar su carrera con fuerza en la industria latina de la música. Valentina tuvo cargo la apertura de la noche en el Flamingo Theater Bar, en el Tributo a Vives que HOB Producciones estreno esa noche con talento colombiano.

También le apasiona el cine, la actuación y la dirección debido a la influencia de sus padres en la industria cinematográfica. Su madre es la famosa actriz, modelo y presentadora de televisión Lianna Grethel y su padre es el premiado actor colombiano Julio Echeverry, por lo que es evidente que Valentina se enamoró del mundo del espectáculo desde muy joven. con su talento ha conseguido anuncios nacionales y papeles de actriz tanto en Colombia como en Estados Unidos. Dirige, produce y edita todos sus vídeos musicales.

Su nuevo single Baby está en youtube y demás plataformas digitales, además del video, con el que Valentina Mami afianza su carrera en solitario, que va en un prometedor ascenso en el mundo del hip hop y de la música urbana.

“Baby” es una canción que habla del amor, de los enamorados, de las relaciones de pareja y de las mieles del amor. Cuenta con una animación muy bien lograda que en edición se fusiona con escenas en vivo muy íntimas, sensuales y románticas en las que Valentina Mami compartió el set con el joven actor Antonio Becerril.

“Baby” fue escrita por Valentina, producida por Furbzz y la estrella de Megadeth, David Ellefson y masterizada en los estudios en Los Ángeles de Joe Hellow. Su nueva creación titulada “Baby” habla del amor juvenil. “Esa etapa de tu vida que es como una eterna luna de miel, donde simplemente quieres estar con tu pareja y quieres dejar atrás todas tus responsabilidades de la vida para estar juntos”, asegura la artista.

La interpretación demuestra los diferentes talentos de Valentina, que incluyen su rango vocal y su increíble estilo para rapear que la pone al nivel de los mejores, el baile y la actuación. Su sello personal está implícito en el resultado final como escritora, directora, productora y editora, por eso los detalles mínimos cuentan y están bajo su control.

Valentina Mami sabe lo que quiere y para donde va, “asumo todos los roles en la creación de una canción porque sé el destino al cual quiero llegar y hago lo que sea necesario para ejecutar ese plan y llegar ahí. Muchos se impresionan por la cantidad de trabajo que hago en todas mis canciones, pero yo no lo veo de esa forma. Para mí, el trabajo que hago es normal. Me enfoco en una cosa a la vez hasta terminar el proyecto y ejecutar el plan. Aunque confió en todo mi equipo, me encanta estar en los detalles. Tengo una pasión por la música y la cinematografía. Pero la realidad es que cualquiera que se propone aprender, puede hacerlo también.” puntualizó.

Después del exitoso lanzamiento de “No eres para mí” y de relanzar “Focused” y “Me Gustas así” a final del 2020 la artista pone toda su energía en “Baby” lanzamiento que consolida su carrera como solista y rapera.