Inspirada por la pandemia y siguiendo la idea de que la moda puede estar ligada a una buena causa, la cantante y emprendedora venezolana Vanessa Dembo crea una línea de T-shirts y accesorios para la mujer real de hoy: Imperfectly Perfect.

Pintadas y alteradas a mano por ella misma en un homenaje a su madre, la artista plástica Susy Dembo, Vanessa presenta una colección de piezas únicas y versátiles ideales para toda ocasión, desde una reunión de trabajo por Zoom hasta una salida al mercado.. “You can dress it up, you can dress it down”, dice, ya sea combinándolas con una buena chaqueta o con un par de sneakers y leggings.

La multifacética artista, que a través de Vanessa Style Shop promueve el trabajo de mujeres de Venezuela y otros países de Latinoamérica al tiempo que dona parte de sus ganancias a la fundación de niños venezolanos abandonados y maltratados FUNDANA, te invita a acoger la belleza de tu propia cualidad única a través de sus prendas y apoyar al mismo tiempo a los negocios pequeños en estos tiempos difíciles.

“Imperfectly Perfect nace de la idea de que el mundo cambió. Esa fachada de mostrar que todo es perfecto y que nadie tiene problemas y que la vida es perfecta, ya la gente no se relaciona con eso”, dice Vanessa. “Y la moda también cambió. Estamos usando ropa más cómoda porque estamos trabajando desde casa y qué mejor que tener una pieza única, hecha a mano, y ayudar a una causa”.

La línea incluye prendas para todos los gustos, en colores vivos y neutros, con diseños de estrellas, corazones, ojos y rayos, entre otros. Además de camisas cuidadosamente pintadas a mano, Vanessa estará lanzando sombreros, bufandas, Beach Cover-Ups y otros accesorios para la temporada de primavera-verano.

“Ninguna va a quedar igual que la otra, van a quedar muy parecidas y eso es lo bonito”, dice. “Quisiera que la persona que la use se sienta que está bien que no esté perfectamente impresa de una máquina, sino que más bien aprecien que tiene ese toque manual. Estoy explotando mi creatividad en algo que nunca había experimentado y estoy disfrutando muchísimo este proyecto”.

“Mi mensaje yo creo que sería de aceptación, que aceptemos que el mundo cambió, que la vida ha cambiado y que está bien mostrar la parte humana de cada uno de nosotros” cerró.