Tomar decisiones es muy difícil algunas veces. Sobre todo, si tenemos ciertos compromisos preexistentes que nos previenen de hacer otras actividades. No obstante, siempre hay que tener en mente que la educación no tiene límites. Las personas que son educadas siempre tienen una forma de ganarse la vida y proveer para si mismo y sus familias. Por ese motivo, The English Center siempre tiene disponible gran variedad de opciones para que las personas que estén interesados en estudiar puedan encontrar el tiempo y la oportunidad para mejorar sus vidas.

Las clases de ESOL (inglés para personas que no dominan esa lengua) que se ofrecen en todos los niveles. Los horarios van desde las 6:00 a.m. hasta las 9:30 p.m. de la noche. Los bloques son de 6:00 a.m. a 8:00 a.m., de 9:00 a.m. hasta 12:00 del mediodía, de 3:20 p.m. hasta 6:30 p.m., después de 7:00 p.m. hasta 9:30 p.m. de lunes a jueves. Las clases de ESOL también se ofrecen los sábados y los domingos, de 9:00 a.m. a 3:30 p.m. Naturalmente, puede escoger el sábado o los domingos para recibir esta preparación. Además, de las clases virtuales que estamos ofreciendo debido a la pandemia, hemos agregado clases de ESOL en línea en las cuales, las personas no tienen que ir al centro solamente para recibir exámenes al comenzar y terminar los niveles.

Las clases de ABE o Educación Básica para Adultos se ofrecen desde el nivel principiante hasta el GED para todos los estudiantes que deseen recibir un diploma de GED que es el equivalente de un bachillerato o escuela secundaria. Estas clases se ofrecen en línea, a las 9:00 a.m., a las 12:00 del mediodía y también los sábados y domingos desde las 9 de la mañana hasta las 3:30 p.m. También, ofrecen el programa Success Pathways, el cual se ofrece a estudiantes de 16 a 21 años, incluidos los estudiantes recién llegados. Este programa los encamina hacia recibir su GED, de esta forma pueden continuar camino a la universidad. Estas clases se ofrecen de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 2:30 p.m.

Las clases de ciudadanía se ofrecen a las 6:00 a.m., 9:00 a.m., a las 12 del mediodía y a las 6:30 p. m., así como los sábados y domingos. Contamos con personal que ayuda al estudiante a completar y presentar el N-400, el formulario para presentar la ciudadanía americana. También, ofrecemos ayuda legal para aquellas personas que tienen preguntas relacionadas con la ciudadanía como parte del programa Fast Track.

Para más información sobre los programas que ofrece The English Center, llame al 305-445-7731. Está localizado en el suroeste de Miami, 3501 S.W. 28th Street y se puede llegar por Metro (Douglas Station), autobús (37) y City of Miami Trolley (Coral Way). Está abierto los 7 días de la semana. Recuerde “hay más que inglés en The English Center”.