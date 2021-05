Los programas disponibles en The English Center están diseñados para preparar a miembros de nuestra comunidad para ingresar a la carrera de su elección a través de nuestra capacitación en educación técnica profesional.

Nuestros cursos pueden ayudar en la preparación para tomar el examen de ciudadanía, aprender inglés como segundo idioma y ayudar a prepararse para el GED® o el diploma de escuela secundaria. Ya sea que decida aprender habilidades técnicas u obtener una educación universitaria, nuestro programa de educación básica para adultos proporciona las habilidades básicas necesarias para comenzar una nueva carrera.

Además, nuestros programas ofrecen preparación para el examen GED® y cursos de la escuela secundaria. Los programas están diseñados específicamente para ayudar a los adultos a mejorar sus niveles de comprensión en lectura, escritura, aritmética y los conocimientos básicos necesarios para ingresar a la educación postsecundaria.

Nuestra formación postsecundaria está diseñada para apoyar a la fuerza laboral local. Estos programas le proporcionan caminos en las áreas de industria técnica, salud, negocios, computación, y servicio público. Los cursos se ofrecen durante todo el año. Los programas están diseñados para satisfacer las necesidades de los adultos que trabajan e incluyen horarios flexibles. The English Center ofrece clases los siete días de la semana. Este centro que esta centralmente ubicado en el sur de la Florida forma parte de una comunidad verdaderamente global. Los estudiantes del distrito de escuelas públicas del condado Miami-Dade hablan 56 idiomas diferentes y representan a 160 países.

El nuevo trimestre comienza en el mes de agosto. Vengan al The English Center, ya sea en persona en el 3501 SW 28 Street, Miami, FL o por teléfono 305-445-7731 o por las redes sociales: @tecmiami (Twitter) @tecmiamiadult (Instagram) o por la web en: tecmiami.com para aprovechar esta oportunidad de estudiar.

Para más información sobre los programas que ofrece The English Center, llame al 305-445-7731. Está localizado en el suroeste de Miami, 3501 S.W. 28th Street y se puede llegar por Metro (Douglas Station), autobús (37) y City of Miami Trolley (Coral Way). Está abierto los 7 días de la semana. Recuerde “hay más que inglés en The English Center”.