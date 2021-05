Varias personas murieron, tras resultar heridas en un tiroteo que se suscitó en el patio de ferrocarril de San José VTA.

Las autoridades policiales investigan la situación del tirador activo en el patio VTA de San José.

El hecho ocurrido este miércoles por la mañana, fue informado por el Departamento del Sheriff del condado de Santa Clara.

Hay “múltiples víctimas y múltiples bajas”, dijo el portavoz Russell Davis. No pudo ofrecer un recuento más específico.

Varias fuentes dijeron a ABC News que “no hay más de 10 víctimas”. Se cree que algunos de los heridos son empleados de VTA.

El tirador está entre los muertos, dijo Davis.

El tiroteo ocurrió en el área de 100 W. Younger Avenue en un centro de control de VTA y un patio de trenes, donde se almacenan los vagones de tren ligero. El edificio no está abierto al público, por lo que el tirador habría necesitado el acceso de los empleados o habría entrado, dijo la portavoz de VTA, Brandi Childress.

Las primeras llamadas llegaron a las 6:34 a.m. Un testigo le dijo a ABC7 News que escucharon disparos. El incidente había sido “contenido” a las 8 a.m.

Los agentes del alguacil del condado de Santa Clara planean dar otra actualización a las 9:30 a.m.

Las autoridades piden al público que evite el área mientras investigan.

La oficina del alguacil del condado de Santa Clara informó que varias personas murieron y algunas resultaron heridas en un tiroteo masivo en un patio de trenes de VTA en San José.

A shooting at the VTA facility on Younger St has left several people being treated, but the situation is still being assessed. The shooter is no longer a threat, and the facility has been evacuated. I will update as more information becomes available.

— Sam Liccardo (@sliccardo) May 26, 2021