Vecchio afirma que mientras Guaidó destina ayuda para la salud, la dictadura de Maduro habla solo de la reparación de un ascensor

Mientras el Presidente Interino @jguaido destina $20 millones de ayuda para los profesionales de la salud en #Venezuela, el régimen de Maduro entrega las llaves de un ascensor reparado y pide "ver Netflix".



El Pdte. Guaidó tiene clara las prioridades, Maduro es el obstáculo. https://t.co/fZ9NKoM0iS — CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) April 17, 2020

Seguimos articulando la protección y ayuda a nuestra comunidad venezolana en #EEUU en medio de la pandemia #Covid19.



El Ministro Consejero @GustavoMarcano y la coordinadora adjunta de venezolanos en el exterior @YoslinSanchez sostienen encuentro online con médicos de @MUVUSA_. pic.twitter.com/UBYaStuSkV — Embajada de Venezuela ante Estados Unidos (@EmbajadaVE_USA) April 17, 2020

Carlos Vecchio, Embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante los Estados Unidos, destacó la importancia de los $20 millones de ayuda que el Presidente Interino Juan Guaidó, los cuales serán entregados a razón de $100 mensuales durante los próximos 3 meses, mediante transferencia directa, según difundióVecchio indicó: “Mientras el Presidente Guaidó destina $20 millones de dólares de ayuda para los profesionales de la salud en Venezuela, con un mecanismo de transferencia directa a cada beneficiario, implementado conjuntamente con la OEA, el régimen anuncia como un gran logro la reparación de un ascensor dentro del hospital universitario de Caracas, que nunca debió estar inactivo, y pide a la población ver Netflix cuando no hay luz, internet, agua, comida ni gasolina. Esto demuestra claramente que para el presidente Guaidó la prioridad es aliviar y detener el sufrimiento de los venezolanos, por el contrario, a la dictadura no le interesa resolver el problema de fondo y es un obstáculo para la solución”. El diplomático venezolano agregó que el Presidente Guaidó ha estado gestionandoEn ese sentido, expresó que “hemos logrado recuperar en bancos de EEUU y proteger $340 millones robados a la República por la corrupción de la dictadura. Estos recursos permanecen bloqueados por distintos procesos judiciales e investigaciones criminales de corrupción en contra del régimen de Maduro, procedimientos sobre los cuales no tenemos control. No obstante, conjuntamente con la Asamblea Nacional y el apoyo del Departamento del Tesoro de EEUU, desde el gobierno interino hemos logrado habilitar $80 millones bajo administración presupuestaria de la AN. La primera acción del Presidente Guaidó ha sido disponer inmediatamente $20 millones para apoyar a los médicos y profesionales de la salud, a razón de $100 mensuales durante 3 meses para cada uno de quienes protegen a los venezolanos en esta pandemia”De seguidas agregó: “Hemos logrado que 90 toneladas de ayuda humanitaria canalizadas por la ONU y otras organizaciones lleguen al país, parte de esa ayuda aportada por EEUU. También hemos logrado con USAID 9 millones de dólares adicionales que van a ser entregados a organizaciones humanitarias y de la salud para que sean manejados por ellos para atender las consecuencias de la pandemia en los venezolanos”. En ese orden, Vecchio resaltó que ha quedado en evidencia, una vez más, queComo dato relevante, Vecchio detalló “le pregunté al Departamento de Estado: ‘Maduro ha solicitado alguna licencia humanitaria de comida, alimentos y medicinas a los EEUU’; la respuesta fue ‘no, no ha solicitado nada de eso’. Ah, pero Maduro si pagó 16 millones de dólares a la firma de relaciones públicas Ámsterdam, en EEUU, buscando desbloquear lo robado y además envía petróleo gratis a Cuba. Esa es su prioridad, no el pueblo venezolano”. Vecchio sostiene que Maduro perjudica la ayuda humanitaria al utilizarla políticamente y poner limitaciones a las visas del personal de las organizaciones humanitarias. “Maduro se comporta frente a la pandemia como siempre lo ha hecho: con persecución, represión, corrupción y mentiras. Con menos del 0,01% del dinero que la dictadura ha manejado, el Presidente Guaidó ha hecho más por todo el gremio de la salud”.El diplomático enfatizó que los recursos necesarios para atender a toda la población venezolana solo serán posibles mediante el aporte y financiamientos de los. “Esos recursos no serán otorgados al régimen de Maduro por su historial de crimen y corrupción. La única forma de conseguir toda la ayuda necesaria para salvar a toda Venezuela es con un Gobierno de Emergencia Nacional sin Maduro en Miraflores, tal como ha sido la propuesta del Presidente Interino Juan Guaidó”.