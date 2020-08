Carlos Vecchio, Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en los Estados Unidos, agradeció el apoyo por US$1,8 millones que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunciaron este martes.

Suman esfuerzos en el marco del Desafío BetterTogether/ JuntosEsMejor, que beneficia a ciudadanos venezolanos y las comunidades receptoras en Brasil, Colombia, Perú y Trinidad y Tobago; y la República Bolivariana de Venezuela.

“Los Estados Unidos, a través de USAID, y el BID han sido un aliado fundamental en nuestros esfuerzos permanentes para atender y buscar soluciones a la difícil situación que enfrentan millones de venezolanos en Venezuela y toda la región” señaló Vecchio.

A través de un comunicado USAID informó que las adjudicaciones se aplicarán para financiar soluciones para ampliar el acceso a oportunidades de empleo, educación y servicios financieros, y para combatir la explotación y la xenofobia.

El Desafío BetterTogether/JuntosEsMejor es una asociación entre USAID y el BID orientada a identificar, financiar y dar escala a soluciones innovadoras en apoyo a la población venezolana y las comunidades que los reciben con generosidad en toda América Latina y el Caribe.

The US, through @USAID, and the @the_IDB have been fundamental allies in our ongoing efforts to address and seek solutions to the difficult situation faced by millions of Venezuelans in #Venezuela and in the entire region… https://t.co/7SXpkY6cuJ

— CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) August 12, 2020