Un conductor atropelló a un pequeño caimán en la costa atlántica de Florida, según publicó wsvn

A través de Twitter, la policía del Cocoa dijo que los agentes de la patrulla rescataron al caimán después de que “haberse metido en territorio peligroso”.

The things that go bump in the night: patrol officers rescued this little guy as he wandered into dangerous territory. He was hit by a car on US1 at Dixon Blvd. He was fine and the driver was not injured. The gator was picked up by FWC where we hope he finds a safer place to roam pic.twitter.com/y4dackunxF

— CocoaPolice (@cocoapolice) November 13, 2020