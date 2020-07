Un informe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), revela que Venezuela es el segundo país con el mayor éxodo de personas en el mundo después de Siria, según difundió

Con más de 3,7 millones de migrantes, el país está solo por debajo de los 6,6 millones de Siria y por encima de naciones como Afganistán (2,7 millones), Sudán del Sur (2,2 millones) y Myanmar (1 millón).

De acuerdo con el informe, las principales razones por la que estas personas han abandonado sus países son la persecución, violencia, discriminación, guerra y la crisis.

El organismo señaló que “la paz y la estabilidad en uno de esos países marcarían una enorme diferencia”.

🌍 2/3 of people who flee come from just 5 countries:

🇸🇾 Syria

🇻🇪 Venezuela

🇦🇫 Afghanistan

🇸🇸 South Sudan

🇲🇲 Myanmar

Peace and stability in one of those countries would make an enormous difference. pic.twitter.com/ged6NmVWXA

— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) July 26, 2020