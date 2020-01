«Vengo de drogarme toda la noche», así nació el primer video viral del 2020

La Nochevieja 2020 no se le olvidará nunca un conductor de Buenos Aires, Argentina, que se ha convertido en el primer vídeo viral del año.

Todo ocurría mientras la policía le sometía a un control de alcoholemia. Para su desgracia, los medios estaban allí para grabar el momento y convertir la situación en material de «meme» para las redes sociales. “Vengo de drogarme toda la noche” fue lo que le dijo al reportero de Crónica TV durante su entrevista, algo que no ha dejado a nadie indiferente.

A pesar del mal trago que estaba pasando, la grúa estaba a punto de llevarse su coche y tendrá que hacer frente a una gran multa, el protagonista del vídeo no dudó en confesar que había tenido una gran celebración. «Estoy tan perdido, que no me acuerdo qué tomé», decía ante la sorpresa del periodista.

Pero su grandes confesiones no acabaron ahí, ya que todo se volvió mucho más loco cuando dijo la frase: «Vengo de drogarme toda la noche, después tomé alcohol con unos amigos… Todo esto hace 2 noches». Pero la fiesta todavía tenía que subir a otro nivel mucho más alto tras dar la bienvenida al año 2020.

«Tomé cocaína, tomé drogas, tomé un montón de cosas. Y hoy llegué a este nivel», confesaba sin ningún tipo de rubor. A pesar de que la fiesta ya se había acabado, el protagonista parecía que tenía fuerzas para seguir todavía más horas con los festejos, porque en su coche llevaba víveres para continuar todavía.

«Tengo drogas, pan, champán, 2 vinos… Para toda la noche, no me parece para tanto. Iba a festejar fin de año, pero bueno, no pasa nada», decía resignado ante la cámara de la televisión. Para su desgracia, parecía no saber qué consecuencias legales que podrían tener sus actos.

El entrevistador del canal de TV no pudo perder la oportunidad de ver lo que su nuevo amigo tenía en sus bolsas. La curiosas lista de la compra se componía de «una tarta de limón, pan, unos huevos y ropa», mostró ante todos para las risas de la redes sociales, que no tardaron en convertir la frase “vengo de drogarme toda la noche” en el primer meme del año 2020.

