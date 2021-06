Todos los focos del mundo del tenis se encuentran sobre Naomi Osaka, luego que tomara la decisión de retirarse del Roland Garros este lunes tras su negativa a cumplir con sus obligaciones con los medios. Otras estrellas del tenis han dado su punto de vista con respecto a esta situación y Venus Williams respaldó a Osaka.

La mayor de las hermanas Williams estuvo de acuerdo en que “definitivamente no es fácil hacer prensa, creo que para cualquier persona”. Luego explicó cómo ha podido afrontarlo a lo largo de su carrera.

“Para mí, personalmente, la forma en que lo manejé fue que sé que cada persona que me hace una pregunta no puede jugar tan bien como yo y nunca lo hará, así que no importa lo que digan o escriban, nunca encenderás un vela para mí ”, dijo Williams, a través de Jon Wertheim . “Así que así es como lo manejo. Pero cada persona lo maneja de manera diferente “.

Muchos atletas tienen dificultades para tratar con los medios de comunicación, pero es parte del trabajo. No es diferente a alguien en otra profesión que no disfruta de un aspecto de su trabajo pero tiene que hacerlo de todos modos. Reportó LarryBrownSports.

Osaka dijo en un comunicado el lunes que tratar con los medios le da ansiedad. Dijo que se retiró del Abierto de Francia porque sintió que su situación se había convertido en una distracción. Su hermana mayor luego explicó en una publicación de Reddit que Naomi está teniendo dificultades para responder preguntas sobre sus luchas en canchas de arcilla .