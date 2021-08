Las autoridades detuvieron a un hombre en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA por sus siglas en inglés) después de un violento ataque contra varios empleados del lugar.

Más tarde, la policía dijo que el hombre era un veterano militar que estaba entrando en algún tipo de crisis. Después de ser detenido, la policía de Miami-Dade informó que el hombre fue llevado a un centro de tratamiento para su evaluación.

El incidente fue capturado por varias personas en sus teléfonos celulares. Sucedió el viernes por la noche en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Anti-masker at Miami Airport goes berserk. There’s no security, no police, at an airport. pic.twitter.com/kMC3Fz6V2k

Se podía ver al hombre en el video tratando de ingresar a una puerta de American Airlines en la Terminal D.

En un video, se ve al hombre levantando un puesto de seguridad y balanceándolo a los transeúntes, incluido el personal del aeropuerto.

Los testigos dijeron que creen que el hombre estaba ebrio, informó Local 10.

Un espectador detalló que justo antes de esta confrontación, el hombre entró al baño de mujeres cerca de la puerta D23 y tuvo un altercado físico con su novia. El testigo dijo que al hombre se le negó el embarque en el vuelo debido a su comportamiento agresivo y posiblemente intoxicado.

We continue to stand firm with @MiamiDadePD in protecting the security/safety of all areas in the airport. @FAANews reported unruly behavior incidents are to more than 3,800 in ‘21. We don’t tolerate this behavior at MIA. Police responded & apprehended the passenger.

— Miami Int'l Airport (@iflymia) August 28, 2021