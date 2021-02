Con el fin de celebrar el Mes de la Historia Negra, el astronauta de la NASA Victor Glover sostuvo una charla virtual con la vicepresidenta de EEUU Kamala Harris desde la Estación Espacial Internacional, reportó

Durante la conversación, Harris indicó lo siguiente: “Nos inspiras y nos recuerdas lo que es posible cuando soñamos en grande y cuando pensamos en grande”.

En el vídeo grabado el 24 de febrero y compartido el sábado, la conversación abarcó desde el legado de los vuelos espaciales humanos hasta la observación de la Tierra desde la estación espacial.

También conversaron acerca de la histórica estancia de Glover a bordo del laboratorio orbital y la preparación de misiones desde la Luna hasta Marte.

Madame Vice President, welcome to the International @Space_Station! https://t.co/LeysR4ltYi

— Victor Glover (@AstroVicGlover) February 27, 2021