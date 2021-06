Este viernes, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris arribó por primera vez en su cargo la ciudad de El Paso, en Texas, en la frontera sur con México, para conocer los “efectos” que ha traído la migración irregular procedente mayoritariamente de Honduras, El Salvador y Guatemala.

En su visita oficial a la frontera, la funcionaria Kamala Harris eligió como primera parada un centro de detención de inmigrantes de la Patrulla Fronteriza para dialogar con algunos de los indocumentados y trabajadores, para luego reunirse con activistas, abogados y varias ONG.

What happens at the border is directly connected to the work we are doing to address the root causes of migration from Central America. As I made clear during my trip to El Paso today, the President and I are committed to strengthening our immigration system at every level. pic.twitter.com/gYm5ZjzBAI

— Vice President Kamala Harris (@VP) June 25, 2021