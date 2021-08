Miami Heat sigue armando su plantilla de cara a la 2021-2022 y en este caso habría concretado una renovación importante: Victor Oladipo, quien de acuerdo al reporte de Shams Charania de The Athletic, firmará su renovación con los de la Florida una vez que la misma pueda hacerse de manera oficial (a partir del 6 de agosto).

El vínculo sería por una temporada, con el perimetral buscando un contrato más alto en la Agencia Libre, una vez que esté recuperado físicamente, reportó NBA Maniacs.

Free agent Victor Oladipo has agreed to a deal to return to the Miami Heat, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 4, 2021