Vidente asegura que se acabará el acceso libre al combustible

Al hacer unas predicciones sobre Venezuela y el resto del mundo, el investigador y vidente Oscar Heck aseguró que «se acabara el acceso libre al combustible para la inmensa mayoría de la población y éste solo estará al alcance de la gente rica, de los funcionarios y empresarios corruptos, los gobiernos, mafias, pandillas, narcotraficantes, banqueros y de los contrabandistas». Para él se trata del inicio del apocalipsis , según publicó aporrea

Explicó que solo el 1% de la población tendrá acceso al combustible. «El resto de la población, posiblemente el 99%, solo podrá obtener combustible de cualquier tipo (gasolina, gasoil, o gas doméstico) a través de las mafias (gobiernos y pandillas).

Detalló que estos grupos tendrán el acceso exclusivo al combustible y lo revenderán al precio que más les convenga. «Esto empezará a ocurrir de manera notable este año 2020».

Otras cosas que logró visualizar Heck son las siguientes:

–Buena parte de la población tendrá que cocinar con leña, lo cual llevará a la destrucción de cualquier cosa que sea hecha de madera. Esto dará pie a la creación de mafias nocturnas compuestas de delincuentes que se dedicarán a vender la madera a precios exorbitantes o a cambio de bienes de alto valor (herramientas, oro, diamantes, dólares, zapatos, etc).

-Después de haber pasado hambre por la falta de combustible, empezaremos a matar gatos y perros y cualquier otro animal para comer.

– Debido a la falta total de controles sanitarios adecuados surgirán epidemias locales y nacionales.

– En 2020, la inmensa mayoría de las poblaciones (apartando a los sectores preferenciales) no tendrá acceso a la electricidad por el sistema nacional de distribución. «Tendremos que comprar la electricidad a las mafias (gobiernos, pandillas) y a los funcionarios corruptos, quienes serán los únicos que tendrán acceso preferencial al sistema. La inmensa mayoría de la población que no pueda pagar en dólares (muchos dólares) no contará con el servicio.

-Afirma que la línea aérea de Venezuela CONVIASA cerrará sus puertas. Hasta ahora se ha mantenido porque el gobierno venezolano la utiliza para transportar drogas, oro y objetos de contrabando. Con el bloqueo naval de EEUU, los días de CONVIASA están contados.

-Mientras avanza el apocalipsis -que durará posiblemente unos 2000 años antes de la primera «época de luz,»- mucha gente, debido al hambre y a la miseria, empezarán a vender sus órganos que serán utilizados exclusivamente por la élite mundial y sus clases dominantes (gobiernos, mafias, pandillas).

Heck aclaró que estas son predicciones «generadas desde mi subconsciente, o sea, son «visiones» o nociones vírgenes no modificadas. Son nociones que desde mi mente consciente he permitido que fluyan sin impedimento en el tiempo o en las circunstancias; tampoco tienen impedimentos morales, religiosos, mentales, psicológicos o personales. Esto significa que no las evalúo, simplemente las redacto como salen de mi subconsciente»

