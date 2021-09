El sorprendió este lunes al celebrar el feriado del Día del Trabajo (Labor Day) entregando sándwiches a los miembros del sindicato que, según él, formaron la clase media.

Un presidente Biden vestido informalmente en Labor Day viajó en una camioneta oscura con cajas de sándwiches de Capriotti’s, una cadena de restaurantes fundada en Wilmington, en su estado natal de Delaware, en 1976.

Usando lentes de sol, Biden colocó las cajas en una mesa junto con otros alimentos en un evento realizado por la Hermandad Internacional de Trabajadores Eléctricos Local 313 en New Castle, Delaware. Reseñó CBS.

President Joe Biden celebrated Labor Day with union workers in New Castle, Delaware pic.twitter.com/sTTxN53cGP

— Reuters (@Reuters) September 7, 2021