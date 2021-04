El equipo de la MLS Toronto FC se mudó a Florida por la pandemia y las regulaciones sanitarias del gobierno canadiense por la pandemia. Sin embargo, este lunes 26 en pleno entrenamiento tuvieron una particular visita. Se trata de un cocodrilo que entró a la cancha.

La particular situación pasó previo al partido contra el club mexicano Cruz Azul en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Los jugadores compartieron la experiencia en redes sociales y hasta utilizaron bromas afirmando que habían firmado al imponente reptil.

En un principio los futbolistas interrumpieron su práctica para seguir los movimientos que realizaba el cocodrilo y tomaron fotos para recordar el momento.

BREAKING | Toronto FC have agreed to terms with Ale Gator on a short-term loan

The deal was completed using our newly-acquired GAM (Gator Acquisition Money) 🐊#WelcomeGator | #TFCLive pic.twitter.com/BeZryLBEL5

— Toronto FC (@TorontoFC) April 27, 2021